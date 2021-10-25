Детский фонд в Могилевской области за 5 лет поддержал детей и семьи на более чем Br364 тыс.

Могилевское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд" за пять лет направило на помощь детям и их семьям более Br364 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор областного отделения Ирина Фисюк.

"На благотворительные цели за пять лет было направлено почти Br364 тыс. Помощь оказывали детям-сиротам, малообеспеченным семьям, учреждениям образования. Кроме этого, помогали в реализации медицинских программ, лечении за границей, оздоровлении и реабилитации детей области", - отметила директор.

Одно из важных направлений работы областного отделения "Белорусского детского фонда" - программа "Теплый дом". Ее цель - поддержка детских домов семейного типа, которые начали открываться по инициативе фонда с 1990 года. "Сегодня в регионе работает 53 детских дома семейного типа, и их создание стало государственной политикой", - подчеркнула Ирина Фисюк.

Еще одна форма поддержки детей-сирот и детей с ограниченными возможностями - областной благотворительный марафон "Согреем детские сердца", который проводится с 2012 года. Цель такого форума - помощь и привлечение внимания к проблемам детей-сирот, детей, находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, талантливых ребят. "Марафон проводится с 1 декабря по 31 января. И это целый комплекс разных акций, праздников. Один из ярких моментов - телемарафон, который в течение нескольких часов проходит на областном телевидении. Его участниками становятся представители руководства области и города, предприятий, организаций и ведомств - гостей в студии в разные годы было от 30 до 100 человек. К нам присоединяются и жители области - они могут переводить денежные средства на благотворительный счет со своего мобильного телефона. Средства, которые собираются благодаря этой акции, идут на приобретение реабилитационного, медицинского и игрового оборудования для детей-инвалидов и для специализированных учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, а также на оказание материальной помощи тяжелобольным детям для лечения и реабилитации", - рассказала она.

В этом году благодаря марафону адресную помощь оказали 17 детям-инвалидам Могилевской области - это почти Br39 тыс. За пять лет сумма адресной помощи составила более Br181 тыс. "Кроме этого, денежные средства были выделены на приобретение оборудования для сенсорных комнат в Чериковском и Кличевском районных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и на обустройство игровой уличной площадки в Бобруйском городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ежегодно семьям, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями, выдаются сертификаты на приобретение лекарственных препаратов и средств личной гигиены, - отметила Ирина Фисюк. - Мы стараемся поддерживать детей и их семьи. Приобретаем необходимое оборудование, медицинские препараты и многое другое, организовываем праздники. Это комплексная и систематическая работа, которая успешно ведется в регионе уже много лет".