Детские дома-интернаты за время акции «Наши дети» получили помощь на Br450 тыс.

За время новогодней благотворительной акции "Наши дети" учреждениям социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов оказана помощь почти на Br450 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В благотворительной акции приняли участие около 130 организаций, а также 246 физических лиц. В праздничных мероприятиях, проводимых детскими домами-интернатами и Республиканским реабилитационным центром для детей-инвалидов, поучаствовали в том числе работники Министерства труда и социальной защиты, подчиненных организаций. Сумма оказанной помощи составила около Br30 тыс.

В Минтруда отметили, что подарки получили все ребята. Для создания комфортной и уютной атмосферы в учреждения закуплены товары и оборудование либо переданы денежные средства для приобретения оборудования, необходимого для реабилитации, обучения, развития, досуга, организации питания.

В системе Минтруда и соцзащиты функционируют девять детских домов-интернатов, в которых проживают 1,4 тыс. детей и молодых инвалидов. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов ежегодно проходят реабилитацию около 1,2 тыс. детей.

Благотворительная акция "Наши дети" проходила с 15 декабря 2022-го по 15 января 2023 года.