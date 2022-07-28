Детская теплобезопасность

Безопасность и здоровье детей является одним из важнейших аспектов развития нашей страны. Несмотря на постоянную заботу взрослых людей, дети с лёгкостью находят себе «приключения», которые могут привести к беде. Кроме того, в силу природных катаклизмов или физических повреждений коммуникаций, дети могут попасть в зону повышенной опасности. Только постоянные беседы с подрастающим поколением позволят объяснить им все риски, связанные с эксплуатацией теплотехнического оборудования и электрооборудования в быту.

Инспекторами энергогазинспекции и в летний период проводится профилактическая работа со школьниками, отдыхающими в школьных лагерях. Детям читаются лекции с демонстрацией видеороликов, проводятся тематические игры. Так, например, 19 июля 2022 года в ГУО «Средняя школа №21 Бобруйска» инспектора энергогазинспекции Бобруйского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора были прочитаны лекции для младших школьников и проведена компьютерная игра «Безопасный путь в школу», в которых они приняли активное участие.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Краминкина Е.М.