Детская шалость с огнем

Дети не ищут опасностей – они просто играют…
Прописные истины о том, что спички детям не игрушка и что детей без присмотра оставлять нельзя – знает каждый взрослый, вот только не все придерживаются этих правил.
В этом году в области произошло 10 пожаров по причине детской шалости с огнем.
Уважаемые взрослые!
- Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра! Создайте все условия, чтобы спички, бытовые газовые и электрические приборы, бытовая химия и таблетки не стали игрушкой для малышей. Убедитесь, что окна в комнате, где играет ребенок, закрыты.
- Постарайтесь организовать досуг детей таким образом, чтобы они не оставались наедине со своими фантазиями.
- Используйте любой удобный момент для беседы с детьми о силе и опасности огня.
В доверительной обстановке постарайтесь привить ребенку основные навыки безопасности жизнедеятельности. Беседы должны обучать, а не запугивать. К таким урокам приступайте с раннего детства.
- Необходимо знать о каждом шаге ребенка, о его друзьях.
-Малолетние дети должны хорошо помнить свое имя, номер телефона, фамилию родителей и место их работы, а также номера телефонов экстренных служб.
- Прежде, чем доверить младшего ребенка старшему, убедитесь еще раз: знает ли он, как вести себя в случае непредвиденной ситуации.
Обязательно предупредите соседей или родственников, если по каким-то причинам вы вынуждены оставить их одних.
-У детей обязательно должен быть ключ от входной двери, чтобы в случае опасности покинуть жилье.
- И самое главное: прежде чем требовать от ребенка соблюдения указанных правил, задумайтесь, всегда ли вы выполняете их сами. Ваш личный пример обязательно скажется на поведении ребенка, а значит, и на его безопасности.