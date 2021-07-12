Детская площадка с фотозоной работает в Центре досуга и творчества Бобруйска
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В фойе Центра досуга и творчества Бобруйска организовали детскую площадку с фотозоной «На радость нашим детям».
Как рассказала методист по работе с детьми учреждения культуры Ирина Соколовская, все игрушки фотозоны сделаны сотрудниками и подарены друзьями Центра.
- Мы всегда открыты для детей, которые посещают Центр из оздоровительных лагерей, детей нашего микрорайона, и рады каждому, кто приходит к нам. У нас можно поиграть и сфотографироваться с котиками, совушками, ежиком, обняться с мишкой, бычком, гусеницей, измерить длину удава и подарить улыбку друзьям, - отметила Ирина Соколовская.
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