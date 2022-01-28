Детская безопасность на первом месте. Бобруйск

Спасатели все больше уделяют времени безопасности детей и проводят профилактические мероприятия в детских садах и школах города и района. Ведь детская безопасность в приоритете у работников МЧС и других ведомств.

В Бобруйской Гимназия №3 прошел урок безопасности. С помощью ситуационных задач изучили главную формулу безопасности, которая гласит: «Предвидеть опасность. При возможности избегать её. При необходимости – уметь действовать». Вместе вспомнили о наиболее опасных местах в квартире, вспомнили телефоны МЧС 101 и 112.

Ребята в свою очередь сделали приятные подарки спасателям, нарисовав рисунки о том, как видят работу спасателей.

Немало важно учить детей безопасности с малых лет. Необычный познавательный урок прошел в Воротынском детском саду Бобруйского района при участии специалиста сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Владимир Бутко. Спасатель поинтересовался, знают ли они, чем занимаются в МЧС. Приятно было слышать, что детки говорили о спасенных людях, о тушении пожара, о том, что пожарные спасают на воде, земле и с воздуха. Владимир Николаевич рассказал ребятам, что крайне важно не брать в руки спички, зажигалки, моющие средства, острые предметы, играть на подоконниках. А еще опасно баловаться на водоемах и кататься с горки без присмотра взрослых. Малышам напомнили о том, что при любой беде важно не прятаться, а наоборот, быстро покидать помещение и звать на помощь. В глазах детишек отображалась благодарность спасателю за увлекательный урок и подаренные знания, о которых, кстати, нужно знать каждому.