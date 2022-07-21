«Дети спрашивают, когда у Лизы будет второе ушко». История могилевчанки с редким диагнозом

Семилетняя Лиза Пухальская из Могилёва – девочка внешне очень необычная. Она родилась без ушек и со специфической формой лица, но с очень добрым сердцем. Дружелюбную, веселую и очень любознательную Лизу часто сторонятся сверстники, а на улице девочка замечает на себе косые взгляды.

Несколько лет родители занимаются восстановлением у ребенка слуха и исправлением эстетического дефекта лица и ушек. Помочь Лизе смогли американские специалисты. В феврале этого года ребенку провели одномоментную реконструктивно-восстановительную операцию. Лиза теперь хорошо слышит благодаря имплантации слухового аппарата костной проводимости с обеих сторон. Но у девочки остаётся проблема левой ушной раковины, которой пока нет.

Центр помощи «Вера» второй месяц ведет благотворительный сбор в поддержку Лизы, но сбор пока двигается очень медленно. Для девочки важно провести операцию до конца этого года. Семья Пухальских надеется на помощь и поддержку неравнодушных людей.