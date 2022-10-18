Дети смотрят на нас — это и есть воспитание

Как известно, укрепление статуса социально здоровой семьи является одной из важнейших задач, которые стоят перед государством. С целью привлечения внимания общественности к вопросам профилактики социального сиротства и формирования гражданской позиции в вопросах защиты прав детства в районном Центре культуры прошла профилактическая встреча представителей заинтересованных служб с родителями, проживающими на территории района.

Обращаясь к присутствующим в зале, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Наталья Протащик отметила, что в отдельных случаях родители не только не проявляют должной заботы о детях, не занимаются их воспитанием, но, к сожалению, не являются для детей примером, а своим поведением и образом жизни порой представляют угрозу для их жизни и здоровья. Поэтому очень важна здоровая обстановка в семьях, которая является залогом успешного будущего детей.

Об одной из главных потребностей ребенка –– иметь отца и мать. О порой трагических последствиях разлучения с ними для всей дальнейшей жизни, неравнодушном отношении к фактам нарушения прав и законных интересов детей говорила в своем выступлении директор районного социально-педагогического Центра Наталья Гончарова. Об эмоциональном и психологическом состоянии детей, родители которых лишены родительских прав рассказала приемный родитель Елена Горбачевская, которая считает: как бы ни было хорошо детям в приемных семьях, заменить биологических маму и папу сложно. Те, кто ошибся, или просто запутался в жизни, должны стремиться вернуть своих сыновей и дочерей, которые, несмотря ни на что, верят им и очень их ждут.

Вопросы профилактики преступлений по линии незаконного оборота наркотиков и половой неприкосновенности несовершеннолетних, –– обсуждал с родителями старший оперуполномоченный группы незаконного оборота наркотиков и противодействия торговлей людьми Бобруйского РОВД Александр Шило. О профилактике наркомании и алкоголизма, причинах возникновения зависимостей, методах лечения в форме доверительной беседы говорили врач-нарколог Бобруйского наркологического диспансера Юлия Буховцова и психолог этого медучреждения Елена Гончарова.

С особым интересом зрители слушали приглашенного на встречу из столицы директора Местного фонда «Центр здоровой молодежи» Александра Хотяновича, который рассказал о своем тернистом пути к жизни без наркотических веществ, о подъемах и падениях, ценностях, которые вполне способны заменить тягу к дурману. Аплодисментами было встречено также виртуозное выступление музыканта Николая, преодолевшего этот коварный недуг, в композициях которого красной линией проходит мысль о том, что все лучшее –– еще впереди.