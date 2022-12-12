Дети из Донбасса снова приехали в Беларусь на оздоровление

Ощутить настоящую новогоднюю сказку под мирным белорусским небом! Дети из Донбасса вновь приехали на оздоровление в нашу страну, передает ОНТ. В этот раз сразу две группы. Их накануне встречали в Минске и Гомеле.

Всего оздоровятся около 100 детей из Горловки и Лисичанска. Впереди у ребят три недели отдыха от войны. Одна группа уже отправилась в санаторий в Гомельской области. Другая – в Новополоцк. Для ребят подготовили насыщенную программу: экскурсии, посещение кондитерской фабрики и новогодних представлений, чтобы после тех ужасов на их лицах снова сияли улыбки. «Были когда очень громкие страшные обстрелы, мы прятались в погреб. Так грохотало страшно, что аж сыпалось с потолка погреба. Я сюда приехал – я очень рад, потому что это чудо-город для меня. Здесь все есть: и свет, и газ, и вода, и даже Wi-Fi. Для меня это просто чудо».

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель: «Это детки с особо тяжелых территорий там, где сейчас особенно тяжело, страшно и больно, где каждый день гибнут люди. Нам посчастливилось с поддержкой государства и Главы нашего привезти их сюда и устроить им рождественскую сказку. Мы постараемся окутать их любовью, добром. Подарки, Дед Мороз, Снегурочка и другие прелести Нового года».

Также на оздоровление в Беларусь приехала мама с ребенком-инвалидом из Донецка. Женщина обратилась в Администрацию нашего Президента. Там мгновенно откликнулись. Со сбором средств помог фонд Алексея Талая. Теперь благодаря неравнодушным белорусам мама с ребенком пройдут реабилитацию в нашей стране. До конца года в Беларусь приедет еще одна группа детей Донбасса. Всего за два года в наших санаториях уже отдохнули более 5 тыс. ребят.