Дети и наркотики. Правоохранители рассказали, какие предметы в вещах ребенка должны насторожить родителей

Вовлечение подростков в преступную деятельность, связанную с наркооборотом, остается актуальной проблемой. Вовремя заметив неладное, можно уберечь несовершеннолетнего от опасного шага, пишет СБ.

Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова представила фотоснимки реальных «орудий», обнаруженных у юных закладчиков при обыске:

– Изолента – полезный в быту материал, но ее появление в вещах ребенка, не увлекающегося ремонтом электроники, должно насторожить: в наркоделе изоленту используют для упаковки закладок. Также вызвать подозрения обязаны пакеты с застежками: они подходят для хранения мелочей или… фасовки наркотика. Еще один опасный предмет – весы. Они необходимы наркоторговцам, чтобы отмерять «порции».

На что еще мамам и папам стоит обратить внимание? Александра Попова перечисляет:

– На новые банковские карты, резиновые перчатки и несколько мобильных устройств, которые хранятся в выключенном состоянии.