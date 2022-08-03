Дети Форштадта открывают люк

– На Семенова, 8г, за домом дети часто открывают люк. В домоуправлении не отреагировали на мое замечание. Что сделать, чтобы пресечь эту опасность? – ­обратилась в редакцию Лидия Кардаш.

К слову, в среднем вес люка превышает 25 килограммов. Чтобы его открыть, нужен крюк. Что ж, может, дети ели много каши… Вопрос культуры и воспитания подрастающего поколения – тема отдельная. В ЖЭУ после просьбы редакции о разрешении этого вопроса проблему обещали взять на контроль совместно с «Бобруйскводоканалом» (если люк канализационный) или с «Белтелекомом» (если речь об их коммуникациях). И все же, взрослым жителям Форштадта не мешало бы лишний раз провести со своими чадами воспитательную беседу.