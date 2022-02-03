«Детективное агентство МЧС». Следствие вели учащиеся автотранспортного колледжа

Второй студенческий этап акции «Безопасность – в каждый дом!» продолжается в Бобруйске. Очередное мероприятие в стиле «Детективное агентство МЧС» состоялось в автотранспортном колледже.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Товстик перевоплотился в Главного агента и вместе с учащимися колледжа по ходу игры раскрывал все тайны происходящих пожаров. Студенты второго курса разделились на две команды и доказывали свое мастерство в различных конкурсах. Сперва юным детективам необходимо было назвать возможные причины произошедшего по легенде пожара. Следующие участники проявили себя в распознавании на слух тревожных звуков. Другие агенты, глядя на экран, выявляли улики происшествия. Одним из самых интересных испытаний было распознавание наощупь веществ, обнаруженных на месте пожара. Оказалось, не так и легко отгадать, хоть и до боли знакомые, вещества, такие как соль, сахар, пшено и стиральный порошок. Кстати, именно этим можно ликвидировать возгорание на ранней стадии.

В завершении детективного состязания инспектор Евгений Товстик поблагодарил активных и креативных агентов за участие и пожелал никогда не попадать в подобные неприятные ситуации и использовать с толком накопленные знания по безопасности.