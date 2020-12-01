Десятки предложений озвучены в общественных приемных в Бобруйском горисполкоме

Демографическая ситуация, образование, ответственность детей и родителей — эти и другие темы пришли обсудить в общественную приемную в Бобруйске небезразличные жители города. Выслушала их начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяна Горбачева.

Заведующая детским садом № 78 Бобруйска Елена Мамцева предложила сделать обязательным дошкольное образование:

— Во-первых, это хорошо для ребенка. После сада он становится более контактным, ему проще влиться в детский коллектив, найти взаимопонимание с учителем начальных классов. Да и программы в садике перекликаются с программами в начальной школе. Значит, малышу легче будет учиться на первых порах. Во-вторых, сегодня не везде хватает мест в садах. Между тем некоторые родители, получив место, детей в дошкольное заведение водят не каждый день. И что получается? Из 28 детишек в группе в сад ходит, к примеру, 19. Между тем государство выделяет деньги на заполненные группы… И еще. Молодая мама может находиться в отпуске по уходу за ребенком три года, получая при этом пособие. Но, бывает, как только ребенку исполняется два года, его отдают в ясли. И государство в таком случае тратит ден­ьги дважды: на пособие матери и на содержание ребенка в дошкольном учреждении. Поэтому родителям надо предложить выбирать: либо мама сидит дома с малышом, либо отдает его в ясли, а сама идет на работу.

Пенсионер Юрий Худяков озвучил свое предложение по телефону:

— Моя внучка поступила в один из минских вузов на заочное отделение. Настало время ехать на установочную сессию, пришел вызов. Но руководство частного предприятия, где она работает, не отпустило. По закону неоплачиваемый отпуск для сессий в учебных заведениях предоставляется по усмотрению администрации. Иными словами, могут дать, а могут и не дать. Это неправильно. Ситуацию надо менять, если мы хотим, чтобы подрастающее поколение было по-настоящему образованным.

Заведующая отделением центра социального обслуживания Ленинского района Бобруйска Галина Котунова говорила об ответственности детей перед родителями:

— В Кодексе о браке и семье записано, что дети обязаны заботиться о родителях. Предлагаю внести следующую формулировку: «трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях», чтобы сыновья и дочери, которые работают, помогали тем, кто дал им жизнь. Такая поправка позволит взыскивать с детей, фактически бросивших своих родителей, какие-то суммы, компенсирующие, например, проживание в социальных учреждениях.

Итоги общественной приемной подвела Татьяна Горбачева:

— В Бобруйском горисполкоме за месяц проведено 15 общественных приемных, озвучено несколько десятков инициатив. В работе участвовали представители исполнительной власти и депутаты, чтобы обе ветви власти видели, что волнует людей, и могли отстаивать их интересы на своих уровнях.