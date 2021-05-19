Десятилетней Саше Якушенко нужна ваша помощь! У девочки есть шанс встать с инвалидной коляски

В марте этого года в Центр помощи «Вера» обратилась семья 10-тилетней Саши Якушенко из курортного поселка Нарочь. С самого рождения девочка борется за, казалось бы, элементарную возможность – ходить. Девочка имеет диагноз ДЦП и множественные сопутствующие заболевания, которые сильно мешают ей осваивать навык ходьбы и развиваться. Дисплазия тазобедренных суставов и их спастический подвывих – не дают возможности ребенку двигаться самостоятельно. Многочисленные реабилитации, обследования и лечение в Беларуси результата практически не дали. Но у девочки появился шанс встать с инвалидной коляски. Сашеньку ждут на срочную операцию в греческой клинике Святого Луки (г.Салоники). Здесь девочке могут провести операцию по реконструкции тазобедренных суставов и послеоперационную реабилитацию после чего она сможет пойти самостоятельно.

В марте Центр помощи «Вера» открыл благотворительный сбор в поддержку Саши, но процесс двигается очень медленно. Всего на операцию и реабилитацию Саше необходимо собрать 13700 евро. За два месяца собрано только 52% от необходимой суммы. Состояние тазобедренных суставов девочки сильно ухудшается, операцию и реабилитацию необходимо провести до конца лета. Центр помощи «Вера» просит помочь этой замечательной девочке и её семье!

Состояние Саши ухудшается

Уже на первом году жизни Саше поставили диагноз ДЦП 3-ей степени тяжести, которое усугубляется дисплазией тазобедренных суставов и их спастическим подвывихом. К трём годам Саша села, затем окреп мышечный корсет – она поползла, с возрастом Саша стала лучше владеть руками, научилась самостоятельно передвигаться, ползая. Делает это она за счет мышц пресса и крепких рук. Но девочка так и не смогла пойти самостоятельно. Сейчас Саша постоянно посещает коррекционный центр в городе Мядель, где учится и занимается со специалистами. Там она единственный ребенок, который не ходит. Саша очень старательная, любознательная, активная девочка. Она усердно занимается с педагогами, любит учиться новому и всячески выражает свое желание ходить, усердно занимается с инструктором ЛФК.

Родители Саши много сил, времени и денег вкладывают в реабилитации, в них ребенок нуждается постоянно. Но за последний год состояние девочки сильно ухудшилось. По причине сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире, Саша не смогла пройти несколько запланированных реабилитаций.

«Состояние тазобедренных суставов у дочери сильно ухудшается, особенно правого. Саша уже не может выпрямить правое колено, ходьба стала ей даваться очень тяжело. Инструктор ЛФК из коррекционного центра говорит, что с каждым разом Саше все сложнее даются упражнения на ходьбу, а после этого она долго обессилена.

На последней консультации врача-ортопеда в Минске были сделаны свежие снимки суставов, доктор смотрела воочию, как Саша двигается и сделала вывод: шаги у девочки осмысленные, ситуация исправима, и есть все предпосылки к тому, что она пойдет. Александре нужна операция, но далеко не каждый хирург-ортопед возьмется за такой сложный случай. Мы стали искать более щадящие методы лечения и нашли вариант в греческой клинике Святого Луки, город Салоники», – рассказывает мама Саши – Наталья Георгиевна.

Девочку ждут на срочную операцию в Греции

Консультацию Александре Якушенко проводил детский ортопед-хирург Николаос Ригопулос клиники Святого Луки (Салоники, Греция). В ходе заочной консультации на основании всех снимков, заключений белорусских специалистов, а также видео Саши, где она ходит и двигается дома, врач подтвердил: девочка нуждается в операции.

И у неё есть реальный шанс встать с инвалидной коляски. Операцию Саше необходимо сделать как можно быстрее, потому как правый сустав совсем плохой. Доктор назначил девочке срочное хирургическое вмешательство по реконструкции тазобедренных суставов с обеих сторон. Для быстрого восстановления двигательных стереотипов в постоперационный период Саше необходимо также проведение реабилитационного лечения: физиотерапия, эрготерапия, ЛФК, растяжки, гидротерапия. Этот курс пациентке необходимо будет пройти сразу после операции в реабилитационном центре «Анагенниси» (Салоники, Греция).

«Саше не назначили конкретной даты операции, т.к. сумма к сбору немаленькая. Наша семья не в силах собрать такие деньги без помощи посторонних людей. Для Саши важно успеть провести операцию и пройти реабилитацию до конца лета. Дело в том, что постоперационная реабилитация начинается сразу на 7-ой день после хирургического вмешательства. Для нас важно пройти её в теплый период, т.к. это будет комплекс процедур, в том числе и водных. Восстановление и заживление легче и быстрее происходит в теплое время года. Вместе с тем с каждым месяцем состояние суставов Саши становится все хуже. С каждым днём ей все сложнее даются шаги. Для нас очень важно не упустить время. Это наш шанс поставить ребенка на ноги», – обращается семья Саши.