Der Spiegel: 71% жителей ФРГ ожидает ухудшения экономической ситуации в стране

71% жителей Германии ожидает, что экономический кризис в стране будет продолжаться еще на протяжении пяти лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом изучения общественного мнения Civey, сообщают РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Согласно результатам опроса, лишь 11% верят, что со временем ситуация наладится. В то же время еще осенью прошлого года немцы оценивали экономическую обстановку как преимущественно хорошую.

36% респондентов отметили, что их личное положение, в том числе покупательская способность, ухудшилось в связи с резким подорожанием энергоресурсов и продуктов питания.

Также говорится, что 58% участников опроса оценили сложившееся экономическое положение как наихудшее с момента начала соответствующего мониторинга в 2017 году.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщало, что нынешний энергокризис стал "сокрушительным приговором" для будущего немецкой экономики.