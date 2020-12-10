На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли поправки в Закон «О государственных символах Республики Беларусь».

Представляя законопроект, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло рассказал:

– В проект закона включены нормы по расширению использования Государственного флага Беларуси во время государственных праздников и праздничных дней, спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, торжественных мероприятий, народных, трудовых, семейных праздников, в другие памятные даты и в иных случаях, в том числе без использования древка (флагштока). Условие прежнее – обеспечение необходимого уважения к Государственному флагу Беларуси.

По словам депутата, в действующей редакции закона отсутствует эталонное изображение Государственного флага Беларуси, потому предлагается его установление на государственном уровне. Законопроектом также устанавливается переходный период для использования изображения Государственного герба Беларуси, не соответствующего стандарту.