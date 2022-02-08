Депутаты проведут в июне международную конференцию к Году исторической памяти

Международную конференцию на тему "Историческая память: Победа, добытая единством", приуроченную к Году исторической памяти, планируется провести в июне, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В июне запланировано проведение международной конференции на тему "Историческая память: Победа, добытая единством", приуроченной к Году исторической памяти. Это хорошая возможность в широком кругу обсудить знаковые для нашей страны события, напомнить обществу о цене, заплаченной нашими предками за независимость и суверенитет Беларуси. Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации следует очень внимательно подойти к кругу приглашенных и наполнению этого мероприятия реальным содержанием", - сказал Владимир Андрейченко.