Депутаты проведут прием бобруйчан

Прием граждан 24 августа проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Рынейская И.Н.

24 августа 12.00 до 14.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская - в администрации Ленинского района г.Бобруйска (ул.Советская,78, кабинет №113). Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-663-32-10.

Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Широкая В.В.

25 августа 2021 года с 12.00 до 14.00 по тел. 8(0225) 77 75 07 личный прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая (Бобруйский-Первомайский избирательный округ № 79).