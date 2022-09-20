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Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам обработки персональных данных

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Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам обработки персональных данных

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам обработки персональных данных", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 24 апреля 2022 года и принят в первом чтении 31 мая с названием "Об изменении законов".

Он направлен на приведение законов в соответствие с изменениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля, законом от 7 мая 2021 года №99-З "О защите персональных данных", указом Президента от 16 марта 2021 года №107 "О биометрических документах", совершенствование обработки персональных данных при государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, ведении регистра населения, обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь.

Законопроектом предлагается внести изменения в четыре закона: от 22 июля 2002 года №133-З "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", от 21 июля 2008 года №418-З "О регистре населения", от 21 июля 2008 года №419-З "О Государственной границе Республики Беларусь", от 10 ноября 2008 года № 455-З "Об информации, информатизации и защите информации".

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении в нем реализованы поправки депутата Александра Маркевича, инициированные по результатам рабочих контактов с Государственным пограничным комитетом, предусматривающие наделение Совета Министров компетенцией на установление временного ограничения, приостановления или прекращения въезда (входа) в пограничную полосу, временного пребывания и передвижения в этой полосе и направлены на сохранение жизни и здоровья граждан. Также внесено изменение в название законопроекта, которое носит уточняющий характер, отражает его основное содержание и предусматривающего корректировку законов, связанную с обработкой персональных данных.

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