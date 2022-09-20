Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам бухучета и отчетности

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 15 марта 2022 года. Им предусматривается изменение закона "О бухгалтерском учете и отчетности" в части корректировки подходов к определению круга общественно значимых организаций, обязанных составлять финансовую отчетность (в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности), что предполагает более точную оценку деятельности таких организаций и соответственно возможность принятия обоснованных управленческих решений.

Ограничивается право руководителя общественно значимой организации передавать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающему такие услуги, расширен состав не подлежащих пересчету неденежных активов и неденежных обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Кроме того, предусматривается изменение закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" в части установления особенностей ведения бухгалтерского учета в соответствующих определенным критериям крестьянских (фермерских) хозяйствах.