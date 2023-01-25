Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании

0 0

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "О Всебелорусском народном собрании", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона "О Всебелорусском народном собрании", внесенный в Палату представителей депутатом Светланой Любецкой и принятый в первом чтении в авторской редакции, доработан Постоянной комиссией по законодательству Палаты представителей с учетом высказанных по нему замечаний и предложений заинтересованных.

Законопроект не претерпел существенных изменений. В нем сохранены подходы, обеспечивающие комплексное определение порядка формирования Всебелорусского народного собрания и реализации им своих полномочий, принципов и организационных основ его деятельности, механизмов рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции ВНС.

 

В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроект направлялся для внесения возможных поправок во все постоянные комиссии Палаты представителей. По законопроекту также проведены все предусмотренные законодательством согласования и экспертизы.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿