Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам введения биометрических документов

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросам введения биометрических документов).

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров по согласованию с главой государства. Он подготовлен в целях приведения законодательства в соответствие с нормами указа Президента от 16 марта 2021 года №107 "О биометрических документах". В связи с этим проектом закона предусматривается определение порядка выдачи биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь, а также дополнение понятийного аппарата ряда законов определениями терминов, применяемых в указе.

Кроме того, в законопроекте уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу. Расширяются возможности получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Беларуси (при приобретении иностранцем в собственность многофункционального помещения либо иного жилого помещения). Устанавливается временное ограничение на выезд из Беларуси лиц, в отношении которых ведется административный процесс. Предоставляется право Комитету государственной безопасности временно ограничивать выезд физических лиц из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности. Предусматривается дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов.

"В проект закона вносятся востребованные временем корректировки, - пояснила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец. - С сентября 2021 года белорусы получают биометрические документы. И, конечно, эта новация требует закрепления в законодательном акте. С точки зрения безопасности и сохранения суверенитета очень важно определить нормы о въезде и выезде как белорусов, так и иностранцев в Республику Беларусь и из нее. Законопроектом предлагается более пристально взглянуть на тех, кто в силу определенных обстоятельств не в полной мере исполнил свои обязательства перед судом по административным правонарушениям до исполнения этих обязательств. Тогда разрешение на выезд выдается. Это временная мера, временное ограничение".

Поскольку на биометрические паспорта наносятся государственные символы, то и в закон "О государственных символах Республики Беларусь" вносятся соответствующие изменения. "Еще одна новелла, предусмотренная законопроектом, - в прошлом году военно-медицинский факультет медуниверситета реорганизован в Военно-медицинский институт. Это также закреплено в законопроекте и позволит усовершенствовать систему военно-медицинского образования в Беларуси и повысить ее экспортную привлекательность. Вносятся и другие корректировки. Законопроект проходит первое чтение и его доработка ко второму чтению также потребует внимательного и точечного отношения к нормам", - дополнила парламентарий.