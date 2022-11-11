Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам образования

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам образования", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров. Он подготовлен для выполнения плана мероприятий по приведению актов законодательства в соответствие с законом от 14 января 2022 года №154-З "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании". Предметом проекта закона являются общественные отношения по вопросам правового регулирования отношений в сфере образования.

Законопроект в Овальном зале представил министр образования Андрей Иванец. "Законопроект подготовлен с участием заинтересованных государственных органов для реализации нормативных предписаний статьи 5 закона от 14 января 2022 года. Изменения и дополнения вносятся в 20 законов и два кодекса Республики Беларусь", - рассказал министр.

По его словам, реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых средств.