Депутаты приняли в двух чтениях законопроект по вопросам административной ответственности

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона подготовлен и 17 ноября 2022 года внесен в Палату представителей депутатом Василием Панасюком в целях реализации пункта 6 Директивы Президента от 6 октября 2022 года №10 "О недопустимости роста цен" с учетом положений постановления Совета Министров от 19 октября 2022 года №713 "О системе регулирования цен".

Так, законопроектом дополняется ст.13.2 Кодекса об административных правонарушениях частью 4, устанавливающей административную ответственность за неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен, а равно указание в таких документах недостоверных сведений, связанных с установлением цен на указанные товары.

Корректировки статей 2.2, 4.6, 6.4 КоАП обусловлены особенностью санкции новой нормы об административной ответственности (ч.4 ст.13.2 КоАП), в которой размер налагаемого на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо штрафа исчисляется в процентном отношении к сумме денежной оценки хозяйственной операции.

Одновременно вносятся изменения в статьи 3.4, 3.30 Процессуально-исполнительного Кодекса об административных правонарушениях в целях установления подведомственности ст.13.2 КоАП с учетом дополнения этой статьи новым составом административного правонарушения, а также положений пункта 19 и части второй пункта 21 постановления №713

Проект закона подготовлен и 17 ноября 2022 года внесен в Палату представителей депутатом Василием Панасюком в целях реализации пункта 6 Директивы Президента от 6 октября 2022 года №10 "О недопустимости роста цен" с учетом положений постановления Совета Министров от 19 октября 2022 года №713 "О системе регулирования цен".

Так, законопроектом дополняется ст.13.2 Кодекса об административных правонарушениях частью 4, устанавливающей административную ответственность за неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен, а равно указание в таких документах недостоверных сведений, связанных с установлением цен на указанные товары.

Корректировки статей 2.2, 4.6, 6.4 КоАП обусловлены особенностью санкции новой нормы об административной ответственности (ч.4 ст.13.2 КоАП), в которой размер налагаемого на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо штрафа исчисляется в процентном отношении к сумме денежной оценки хозяйственной операции.

Одновременно вносятся изменения в статьи 3.4, 3.30 Процессуально-исполнительного Кодекса об административных правонарушениях в целях установления подведомственности ст.13.2 КоАП с учетом дополнения этой статьи новым составом административного правонарушения, а также положений пункта 19 и части второй пункта 21 постановления №713.