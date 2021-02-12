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Навстречу Всебелорусскому собранию

Депутаты Палаты представителей Национального собрания от Могилевской области тоже в сборе

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Депутаты Палаты представителей Национального собрания от Могилевской области тоже в сборе
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