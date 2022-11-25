Депутаты обсудили вопрос о выполнении законодательства по пенсионному обеспечению в Бобруйске

Вопрос о выполнении законодательства по пенсионному обеспечению в Бобруйске рассмотрели депутаты горсовета на заседании постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике, местному самоуправлению, СМИ и связям с общественностью.

В Ленинском районе на учете состоят более 23 тысяч получателей пенсий (продолжают трудовую деятельность более 4 тысяч пенсионеров), в Первомайском – более 30 тысяч (продолжают работать более 5,7 тысячи пенсионеров). По подготовке пенсионных документов и контролю за ходом этого процесса в управлениях социальной защиты администраций районов выстроена эффективная работа.

– Проводится информационно-­разъяснительная и методическая работа, направленная на повышение уровня знаний в области пенсионного законодательства и грамотное применение кадровыми службами, работниками бухгалтерии при подготовке, оформлении документов, необходимых для назначения и выплаты пенсий, – сообщила начальник управления соцзащиты администрации Ленинского района Елена Назарова.

Один из моментов, на который особо обращают внимание работодателей, – при приеме на работу пенсионера необходимо в пятидневный срок известить об этом управление соцзащиты. В случае нарушения нанимателю придется возместить сумму переплаты пенсий.

С представителями организаций и предприятий города по воп­росам пенсионного законодательства регулярно проводятся семинары, встречи в трудовых коллективах, прямые линии, стажировки. Такая целенаправленная работа со специалистами кадровых служб помогает сократить количество нарушений законодательства и улучшить качество подготовки документов для назначения пенсий.

Депутаты постоянной комиссии в решении рекомендовали в месячный срок с даты приема на работу новых специалистов, ответственных за подготовку пенсионных документов, направлять их на стажировку.

Маргарита Бушуева