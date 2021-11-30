Депутаты обсудили изменения в бюджете города

Внеочередная 36-я сессия Бобруйского городского Совета депутатов состоялась 30 ноября. Депутаты проголосовали за внесение изменений в решения «О бюджете города Бобруйска на 2021 год» и «Об Инвестиционной программе города Бобруйска на 2021 год», рассмотрели вопросы о направлении бюджетных средств и об освобождении организации от уплаты земельного налога.

По информации начальника финансового управления горисполкома Галины Ярош, за январь-октябрь этого года собственные доходы бюджета города Бобруйска составили свыше 121 миллиона рублей или 84,7 процента годового плана.

– Выше запланированных складываются поступления по подоходному налогу, налогам, уплачиваемым от выручки, арендной плате за пользование земельными участками и другим платежам. Исходя из оценки ожидаемых поступлений, объем собственных доходов увеличивается на 1,2 миллиона рублей, которые направляются на расходы по отрасли «Здравоохранение», – рассказала Галина Николаевна. – Кроме того, из областного бюджета выделены дополнительные средства (8,6 миллионов рублей) на финансирование расходов по заработной плате (включая стимулирующие выплаты за работу в условиях, связанных с инфекциями) работников учреждений здравоохранения.

В докладе Галина Ярош отметила, что остатки средств бюджета города, образовавшиеся на 1 января 2021 года, в сумме более 730 тысяч рублей планируется направить на бюджетные расходы: мероприятия по охране и защите растительного мира, функционирование организаций здравоохранения и другие расходы.

В завершение сессии председатель Совета депутатов Михаил Желудов вручил цветы и Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую деятельность, достижения в профессиональной сфере заместителю председателя Совета Наталье Русинович, депутатам Татьяне Тихоновской и Евгению Лукомскому.