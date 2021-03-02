Депутаты Бобруйского городского Совета депутатов рассмотрели итоги социально-экономического развития за 2020 год

2 марта состоялась 29-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели более 10 вопросов, один из главных – подведение итогов работы по социально-экономическому развитию в 2020 году. С докладом о проделанной работе выступил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Подводя итоги, Александр Викторович отметил, что, несмотря на сложности, которые внесла пандемия, не только удалось сделать многое, но и дать хороший задел на будущий год.

В 2020 году также завершилась реализация Комплексного плана ускоренного развития Бобруйска и Бобруйского района на 2019-2020 годы. За это время реализовано 305 мероприятий, в том числе по модернизации производства, выпуску новой продукции, строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов. На финансирование мероприятий Комплексного плана было направлено 777,5 млн. рублей.

Заслушав и обсудив доклад, депутаты отметили, что в 2020 году деятельность Бобруйского горисполкома, администраций Первомайского и Ленинского районов, субъектов хозяйствования была направлена на обеспечение стабильной работы реального сектора экономики, расширение жилищного строительства, развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения инвестиций, сохранение социальных гарантий, повышение благосостояния горожан.