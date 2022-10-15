Депутаты Бобруйска обсудили ход реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность»

Профилактика и диагностика заболеваний, популяризация здорового образа жизни, реабилитационные программы для пациентов с наркозависимостью и мероприятия по предупреждению алкоголизма, вакцинация населения, антиретровирусная терапия ВИЧ-инфицированных. Эти и многие другие аспекты выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бобруйского городского Совета депутатов.

Заместитель главного врача Бобруйской центральной больницы Ольга Кузнецова сообщила, что в нашем городе целевые показатели программы и социальные стандарты в системе здравоохранения за 2021-2022 годы были выполнены. Для укрепления репродуктивного здоровья женщины, планирующие беременность, проходят специальную подготовку в женских консультациях. Со всеми, обратившимися для прерывания беременности, в обязательном порядке проводится предабортное консультирование с психологом, подключаются к работе волонтеры Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова». Ольга Николаевна отметила, что в Бобруйске за последние годы количество абортов снизилось.

В городе активно проводится работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, внедрены современные методы диагностики и лечения. Новое оборудование, установленное за последние годы в бобруйских медучреждениях, позволяет улучшить диагностику, выявлять заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить.

Проводится межведомственная работа по комплексной реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотические и психотропные вещества. В профилактическую деятельность включены специалисты здравоохранения, правоохранительных органов, учреждений образования. «Круглосуточно в наркологическом диспансере работает «телефон доверия» для оказания психологической помощи лицам в трудной жизненной ситуации, в том числе по вопросам пьянства, алкоголизма и наркомании, – рассказала Ольга Кузнецова. – Для пациентов, вернувшихся из ЛТП, исправительных колоний, разрабатываются индивидуальные программы социальной реабилитации сроком от 6 месяцев до года. К примеру, за прошлый год программы разработаны для 99 человек, чтобы ресоциализировать их в обществе: переобучают, трудоустраивают, оказывают материальную адресную и психологическую помощь». Врачи-наркологи постоянно проводят в организациях лекции и круглые столы по профилактике употребления спиртных напитков, психоактивных веществ.

На сегодня одна из важных задач здравоохранения – вакцинация бобруйчан от коронавирусной инфекции и гриппа. Ольга Николаевна заверила, что если человек здоров, то можно делать обе прививки даже в один день.

– Здравоохранение Бобруйска продолжает работу по улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости и смертности, увеличению доступности медицинской помощи всем слоям населения, усилению профилактической направленности и вовлечению бобруйчан в формирование здорового образа жизни, – подвела итог Ольга Кузнецова.

Второй вопрос заседания – выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске государственной программы «Физическая культура» на 2021 – 2025 годы. Начальник отдела спорта и туризма горисполкома Алексей Воронков обозначил главные задачи: привлекать различные категории населения к постоянным занятиям физкультурой и спортом, обеспечивать подготовку спортивного резерва, совершенствовать спортивную, физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую инфраструктуру.

– Анализ данных показывает постоянное стремление бобруйчан к активному образу жизни. В систематические занятия физкультурой и спортом по итогам 2021 года вовлечено 25 процентов населения города, – отметил Алексей Воронков.

Физкультурно-оздоровительную работу с горожанами по месту жительства организует Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб. Ежегодно проводятся спартакиады по разным видам спорта, соревнования и спортивно-массовые мероприятия, спортивные праздники и фестивали. Участие в них принимают школьники, трудовые коллективы, пенсионеры, инвалиды, что позволяет популяризировать здоровый образ жизни среди всех категорий бобруйчан.

Подготовка спортивного резерва осуществляется в нашем городе в 9 специализированных учебно-спортивных учреждениях, где получили развитие 23 вида спорта (21 из них включен в программу Олимпийских игр). «Бобруйские спортсмены в 2021 году на международных соревнованиях, чемпионатах, Кубках, первенствах мира, Европы, Олимпийский и Паралимпийских играх завоевали 93 медали. 12 спортсменов города и 7 тренеров-преподавателей стали стипендиатами Президентского спортивного клуба», – рассказал об успехах Алексей Анатольевич.

– Нужно как можно больше информировать в СМИ и рассказывать о победах и спортивных достижениях наших спортсменов, – предложил председатель городского Совета Михаил Желудов. – Надо максимально привлекать бобруйчан к занятиям физкультурой и спортом. В Бобруйске достаточно спортивных комплексов и площадок, физкультурных залов для бесплатных и платных занятий. Хорошо, когда люди ориентированы на спорт, на физическое развитие и стремятся вести здоровый образ жизни.

Следующий вопрос, который обсудили на заседании, касался выполнения государственной программы «Беларусь гостеприимная». Разговор шел о развитии и продвижении туристического потенциала Бобруйска. Представители туриндустрии города принимают участие в международных туристических выставках, организуют экскурсионные туры, что повышает узнаваемость и привлекательность нашего города для туристов. Создан аудиогид по Бобруйску, учащимися школ и гимназий разработаны и презентованы мобильное приложение по достопримечательностям, интерактивный живой путеводитель «Пойдем погуляем», интерактивная карта объектов общественного питания, где готовят блюда белорусской кухни.

Туристам предлагают 10 экскурсионных маршрутов по городу, которые регулярно актуализируются и обновляются, например, «Бобруйск – патриотический», «Бобруйск. Тайны старого города», «Бобруйск – культурный». В этом году отелем «Турист» разработан новый двухдневный туристический маршрут «Шалом, мой друг!», в программе которого живая еврейская музыка, дегустация блюд национальной кухни, мастер-классы от поваров.

Алексей Воронков сообщил, что в Бобруйске наибольшее развитие получили лечебно-оздоровительный, ностальгический, религиозный, деловой, культурно-познавательный и спортивный туризм. Туристический потенциал города широко представлен в Интернет-пространстве на белорусских и зарубежных сайтах.

Маргарита Бушуева