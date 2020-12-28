Депутатский корпус поздравил с наступающим Новым годом воспитанников дома семейного типа Карахановой-Петрушко

Сегодня в доме семейного типа Карахановой-Петрушко радостно встречали гостей. Поздравить детей с наступающим Новым годом пришли представители депутатского корпуса и администрации Ленинского района Бобруйска.

Супруги Петр Данилович и Светлана Владимировна воспитывают 7 детей. Новоселье здесь отметили 3 июля этого года – у большой и дружной семьи появился просторный и уютный дом на улице Комсомольской.

– Мы находимся в доме, где живут дети, которых воспитывают приемные родители. И эти ребята особенно нуждаются в тепле и внимании. Основная задача депутатского корпуса – поздравить их с Новым годом, потому что это праздник, прежде всего для детей, которые ждут чудес и подарков, – отметил председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.

От Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов семья получила в подарок набор постельных принадлежностей на сумму 450 белорусских рублей и коробки со сладостями. А гостям достались сувениры на память, сделанные руками воспитанников дома семейного типа.