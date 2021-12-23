Депутатами облсовета утверждены прогнозные показатели развития и бюджета региона в 2022 году

Прогнозные параметры социально-экономического развития и бюджета Могилевской области в 2022 году были рассмотрены на очередной сессии областного Совета депутатов. В ее работе принял участие председатель облисполкома Анатолий Исаченко.

Принятые по этим ключевым для должной деятельности народно-хозяйственного комплекса региона вопросам решения отражают направленность показателей предстоящего года на превышение результатов текущего. Так, прогнозируемый рост параметра внутреннего регионального продукта должен составить 103%.

Предполагается, что уровень номинальной начисленной заработной платы повысится на 109,7%, объем инвестиций в основной капитал возрастет на 103,3%. Прогнозное увеличение параметра совокупных поступлений консолидированного бюджета области – 107,6%.

Напряженные задачи стоят перед регионом и в нынешнюю пятилетку. В соответствии с утвержденной на сессии Программой социально-экономического развития области на 2021-2025 годы основными для нее остаются три целевых показателя – номинальной начисленной заработной платы, инвестиций в основной капитал и совокупных поступлений консолидированного бюджета. Рубеж роста за пятилетний период первого из них – 58%. Запланированное повышение инвестиционного параметра – 21%. Совокупные поступления в консолидированный бюджет Могилевщины предполагается увеличить на 51,3%.

Что касается областного бюджета будущего года, то, как и прежде, он остается социально направленным. Его доходная часть будет формироваться прежде всего за счет налоговых поступлений и зачислений средств из республиканского бюджета. Объем первых из них должен составить 742 млн рублей, вторых – превысить 1 млрд рублей.

Планируемый размер расходов бюджета области в 2022 году – 2 млрд рублей. Дефицит может составить 7 млн рублей.