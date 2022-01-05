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Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна

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Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна

Законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна, заявил во время заседания проекта

"Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Несколько статей заложено в проекте Конституции, которые дают основания для развития мемориального законодательства. Мы, кстати, два мемориальных закона уже приняли. Законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна", - сказал Игорь Марзалюк.

Член Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько отметил, что именно на нас лежит ответственность за сохранение памяти о той войне. "Сегодня еще живы те люди, которые если не прямо, то косвенно знают от своих родителей, помнят о тех событиях, понимают. Создано мемориальное обрамление Победы и страданий белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы берем на себя ответственность, что мы эту память сохраним и передадим последующим поколениям. Пройдут годы, но мы не забудем", - подчеркнул он.

"Очень правильно, что мы в Конституции прописываем эту защитную меру. Это защита наших поколений, память и дань уважения наших родителей, дедушек и бабушек, которые отстояли и передали нам нашу страну. И это защитная мера, чтобы мы эту память как предмет национальной гордости передали новому поколению, у которого, к сожалению, уже не будет возможности напрямую общаться с участниками и свидетелями тех событий. Это очень сильные, сакральные и трепетные вещи", - добавила аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш.

Фото Максима Гучека.

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