Депутат Владимир Гацко провел мониторинг аптек в Бобруйске

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко провел мониторинг крупных аптек Бобруйска на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2021 года №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В центре внимания были три бобруйские аптеки сети Могилевское РУП «Фармация» – №№8,10 и 11. В ходе мониторинга депутат проверил цены и наличие лекарственных препаратов, которые определены в перечне по постановлению №100.

– Во всех проверенных аптеках нарушений не обнаружено. В продаже имеются все 50 препаратов первой необходимости. Цены, которые были зафиксированы в феврале-марте этого года, на сегодня не повышаются, а по отдельным позициям стали даже несколько ниже. Хочу отметить, что снижение цены смогли достичь за счет снижения торговой надбавки. Благодаря этому цены по некоторым позициям в аптеках РУП «Фармация», например, на амоксициллин, парацетамол ниже, чем в аптеках частной формы собственности. Еще позитивный аспект: в государственных аптеках действует система скидок на лекарственные препараты, – отметил Владимир Гацко. – Важно, что на сегодняшний день мы контролируем цены. К слову, в аптеках РУП «Фармация» также еженедельно ведется мониторинг наличия перечня социально значимых лекарств и ценовой политики. Это все весомо защищает наших потребителей, наше население от необоснованного роста цен.