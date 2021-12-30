Депутат Вера Широкая о вынесенном на обсуждение проекте Основного закона страны

Депутат Палаты представителей Национального собрания Вера Широкая о вынесенном на обсуждение проекте Основного закона страны:

– Согласно официальному определению Конституции, это не только совокупность правовых норм, определяющих высшие органы государства, порядок их формирования и функционирования, их взаимные отношения и компетенцию, НО это также принципиальное положение индивида по отношению к государственной власти. Именно от этого тезиса я бы хотела оттолкнуться, ведь в нашем государстве действительно соблюдается эта принципиальная позиция, которая продемонстрирована как в возможности внесения предложений и пожеланий каждым гражданином в Основной закон, а также закрепления принципа народного суверенитета в IV разделе – появление новации ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ как высшего представительного органа народовластия.

Время идет, и все меняется! Очень важным считаю защиту семейных и духовных ценностей, правды об историческом прошлом нашего государства, персональных данных и многие другие позиции, которые вошли в проект Конституции. Они действительно продиктованы временем!

Уважаемые бобруйчане, уверена, что МЫ, как сказал однажды Глава государства, жители не первого города, но и не второго, обязательно изучим проект Основного закона, обсудим и примем правильное решение!