Депутат: предложения большинства белорусов нашли отражение в проекте Конституции

Предложения большинства белорусов нашли отражение в проекте Конституции, сообщил БЕЛТА член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин.

"Государство и общество вынесло уроки из прошлого и сделало выводы, в том числе многие из них нашли свое достойное отражение в проекте обновленной Конституции страны. Принятие изменений и дополнений в Конституцию позволит нам успешно и устойчиво развиваться в ближайшие десятилетия, быть социально ориентированным государством, заботящимся о многодетных семьях, детях, социально уязвимых категориях граждан, создав предпосылки для сохранения исторической памяти подвига народа будущими поколениями. Важно, что изменения поставят надежный заслон внутренним и внешним угрозам и позволят вывести работу по патриотическому воспитанию населения на качественно новый уровень", - рассказал Игорь Хлобукин.

Парламентарий подчеркнул, все то, о чем просило большинство белорусов на диалоговых площадках, в ходе встреч в трудовых коллективах и по месту жительства, в полном объеме нашло свое отражение в проекте Конституции. Но это не значит, что документ статичен и не может быть изменен.

"Настало время проявить общественную сознательность и политическую волю, изучить изменения, выразить свое мнение, внеся установленным порядком предложения в проект, и что самое важное - исполнить свой конституционный и гражданский долг, придя на референдум. Мы многое увидели и узнали о наших оппонентах, они показали свое истинное лицо. Им не нужна демократия, им нужна наша слабость, разобщенность и отсталость, ведь сильный сосед является соперником, а этого никто допускать не хочет. Вот и весь смысл "заботы" о нас посредством западной демократии. Усыпить бдительность, разобщить, разделить и разграбить. На это направлены все институты цветных и бархатных революций, чтобы мы не имели своего мнения, своих ресурсов и жили постоянно в долг. Мы это видим и больше не допустим. Свои правила оставьте дома. Нам они не нужны. А чтобы попытки нас раскачать и перевернуть не увенчались успехом, мы и вводим конституционный орган - Всебелорусское народное собрание. Это наш инструмент сдержек и противовесов на десятилетия вперед", - добавил Игорь Хлобукин.