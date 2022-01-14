Депутат Палаты Представителей Национального собрания Владимир Владимирович Гацко провел прием граждан
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13 января, на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан провел депутат Палаты Представителей Национального собрания Владимир Владимирович Гацко.
Граждане, обратившиеся на прием, высказались в поддержку конкретизации понятия брака «как союза женщины и мужчины», с целью защиты традиционной семьи, материнства, отцовства и традиционных ценностей белорусского народа.
"Проект Конституции Республики Беларусь призван укрепить безопасность нашего государства и граждан, сохраняет свою социальную направленность» - подчеркнул Владимир Гацко.