Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская в УО БГТЭПТК провела встречу по обсуждению проекта Конституции
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