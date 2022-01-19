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Референдум 2022

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская в УО БГТЭПТК провела встречу по обсуждению проекта Конституции

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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская в УО БГТЭПТК провела встречу по обсуждению проекта Конституции

 

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