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Общество

Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Ирина Рынейская проведет прием граждан посредством телефонной связи 6 января

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Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Ирина Рынейская проведет прием граждан посредством телефонной связи 6 января

В связи со служебной необходимостью приём граждан, посредством телефонной связи, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Рынейской Ирины  Николаевны переносится с 5 января 2021 года на 6 января 2021 года по номеру телефона 76-52-61 с 10.00. до 12.00

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