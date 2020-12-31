Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Ирина Рынейская проведет прием граждан посредством телефонной связи 6 января
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В связи со служебной необходимостью приём граждан, посредством телефонной связи, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Рынейской Ирины Николаевны переносится с 5 января 2021 года на 6 января 2021 года по номеру телефона 76-52-61 с 10.00. до 12.00
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