Депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская встретилась с учащимися СШ №27 в рамках проекта «ШАГ»
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
/Будет дополнено и обновлено/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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