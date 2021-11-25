Депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская встретилась с учащимися гимназии-колледжа искусств

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» в гимназии-колледже искусств прошла встреча с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ириной Рынейской.

Цифровое развитие Беларуси стало главной темой обсуждения. Были озвучены преимущества и недостатки интернета как источника информации и средства связи. Ребятам рассказали о таких терминах, как груминг, буллинг и троллинг, про кибермошенничество и способах защиты от компьютерных злоумышленников. Отдельно Ирина Рынейская остановилась на теме цифрового развития системы образования в нашей стране и привела некоторые данные.

– В школах нашей страны функционируют больше 4200 компьютерных классов. Если мы возьмем для сравнения прошлое десятилетие, это, конечно, во много раз больше. В этих классах установлено более 98-ми тысяч персональных компьютеров. Порядка 98% школ обеспечены широкополосным доступом в интернет. Около 80% учебных заведений имеют собственные персональные сайты. Более 14 тысяч персональных компьютеров установлено и в дошкольных учреждениях Беларуси, – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания.

Напоследок Ирина Рынейская передала в дар гимназии-колледжу искусств книгу «Беларускi касцюм» и пожелала учащимся информационной культуры, успехов в учебе, здоровья, исполнения планов, быть порядочными и честными людьми.