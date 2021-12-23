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Депутат Олег Гайдукевич проводит встречу с активом Бобруйска

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Депутат Олег Гайдукевич проводит встречу с активом Бобруйска

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Высшего совета Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич проводит встречу с активом Бобруйска в рамках реализации просветительского проекта республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» «В режиме правды». Мероприятие проходит в УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск)».

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

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