Депутат Олег Гайдукевич проводит встречу с активом Бобруйска

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Высшего совета Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич проводит встречу с активом Бобруйска в рамках реализации просветительского проекта республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» «В режиме правды». Мероприятие проходит в УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск)».