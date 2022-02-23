Депутат о подходах к Конституции: плохо просто копировать зарубежный опыт, считая его передовым

Все изменения в Конституцию шли от нашего менталитета, истории и реальности, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Говоря о конституционном процессе, хочу подчеркнуть, что все эти изменения шли от белорусского менталитета, истории и реальности. И вот здесь очень важно это, на мой взгляд. Потому что мы должны все-таки смотреть в суть своей истории, своего происхождения. Нам надо меньше смотреть на зарубежный опыт. Он базируется на иной ментальности и ином социальном, историческом опыте. И поэтому он никогда не применим, условно говоря, на иной почве. Даже экономические какие-то решения должны быть трансформированы, чтобы быть успешными в другой среде и в другом обществе", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул: "Как только мы сказали, что нет, мы должны создавать собственный продукт, который ориентирован на наше общество, менталитет и наши интересы в обществе, - у нас стало получаться намного лучше. И я надеюсь, что эта тенденция, которая началась с нового проекта Конституции, получит свое развитие и во всех тех 28 законах, которые мы должны будем изменить уже после принятия обновленной Конституции".