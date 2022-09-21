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Депутат: какие бы ни были фейки — правда всегда побеждает

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Депутат: какие бы ни были фейки — правда всегда побеждает

Какие бы ни были фейки - правда всегда побеждает. Такое мнение высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало.

"Информационные войны стали абсолютной реальностью в современном мире. Сегодня можно смело говорить: пока человечество использует и наслаждается благами века информации, очень многие научились абсолютно легально водить людей за нос, причем так, что отличить ложь от истины практически невозможно, - сказала Ирина Довгало. - Неслучайно буквально вчера глава государства обратил внимание на совершенствование Концепции национальной безопасности в области информационной политики, поскольку сейчас идет война, прежде всего, в сфере информационной безопасности. Ведь любую необходимую гипотезу можно наполнить такими фактами, которые простому зрителю, читателю или слушателю будут казаться абсолютной правдой".

В любой информационной войне настоящей боевой единицей является информация, подчеркнула депутат. "А доставляют ее информационные ресурсы, - отметила она. - Здесь без ложной скромности можно сказать, что наши СМИ находятся не в оборонительной, а в наступательной позиции. И самое главное - говорят правду. Фейки не наш путь, вновь отметил Президент. А здесь важно, особенно в нынешней ситуации, чтобы было понимание: информационная война - это всегда манипуляция массовым сознанием, а это каждый из нас в отдельности и все вместе взятые. Тысячи раз сказано о том, как важно, идя к людям, говорить правду, а иначе зачем идти? Какие бы ни были фейки, но правда всегда побеждает"

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