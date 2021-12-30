Депутат Ирина Рынейская и «Белая Русь» поздравили с наступающим Новым годом малышей и мам в детской больнице

30 декабря с предпраздничным визитом в рамках республиканских акций «Наши дети» и «В Новый год – с «Белой Русью!» Бобруйскую городскую детскую больницу посетили депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская и председатель Ленинской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Ирина Русакович.

­– Мы пришли уделить внимание мамам и их детям, которые оказались в больнице накануне Нового года. Мы поздравили их с наступающими новогодними праздниками, пожелали здоровья, счастья, благополучия, удачи и скорейшего выздоровления, вручили сладкие подарки, дали витаминки, предметы ухода за малышами, ­– рассказала Ирина Русакович.

– Очень важно, что в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» мы все вместе, единым посылом дарим детям радость. Государственные органы, городская власть, общественные организации и объединения, депутатский корпус и граждане нашей страны в эти предновогодние дни дарят внимание и заботу нашим детям, – отметила Ирина Рынейская.

Как рассказал главный врач учреждения здравоохранения «Бобруйская городская детская больница» Павел Коваленок, «это ежегодное мероприятие, благодаря которому поднимается настроение не только у детей, но и у их родителей. Очень отрадно, что в нашей стране много времени и сил уделяется помощи детям, у нас много людей, которые делают многое для того, чтобы их будущее было лучшим».

Виктор ЧАБАН. Фото автора.