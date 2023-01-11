Депутат: генконсульства помогут регионам Беларуси и России нарастить взаимодействие

Расширение сети дипломатических учреждений помогает наращивать взаимодействие Беларуси и России. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Павел Попко.

По его словам, открытие в конце прошлого года в Гродно генерального консульства России послужит активизации сотрудничества. "Открытие генконсульства - свидетельство востребованности в обществе активизации взаимодействия с Россией, оно также отражает стремление двух стран углубить интеграцию. Плюс такой шаг помогает значительно наращивать сотрудничество регионов Союзного государства", - сказал Павел Попко.

Первый консульский прием граждан в генконсульстве Российской Федерации в Гродно состоялся 9 января. Беларусь также занимается развитием своей инфраструктуры в России. Уже есть договоренность об открытии генерального консульства в Санкт-Петербурге. В планах - Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Депутат уверен, что региональное сотрудничество Беларуси и России имеет большой потенциал. Он напомнил, что российские регионы активно закупают белорусскую технику и продукцию машиностроения. А введенные в отношении Союзного государства ограничительные меры со стороны Запада поспособствовали углублению такого взаимодействия.

"Помимо торговых возможностей сотрудничество с российскими регионами открывает для Беларуси новые экспортные пути. А в целом интеграция Беларуси и России ведет к росту благосостояния народов двух стран. Достижения в социальной и экономической сферах серьезно укрепляют индекс человеческого развития в обоих государствах. Россия - основной экономический и торговый партнер Беларуси, крупнейший экспортный рынок для белорусских товаров. Это стало возможным в первую очередь благодаря активному диалогу на высшем уровне. Регулярные встречи лидеров двух стран помогают оперативно решать все актуальные вопросы союзной повестки", - добавил депутат.

Среди достигнутых договоренностей Павел Попко выделил полное согласование перечня импортозамещающих проектов. "Общая сумма инвестиций - 105 млрд российских рублей. Финансовая схема подтверждена и подписана, сейчас идет практическое наполнение соответствующих проектов. Налаживаются производственные цепочки в машиностроении, микроэлектронике и тяжелой промышленности. Такое взаимодействие в сложившихся условиях - жизненно важный вопрос", - уверен он.

Дополнительным импульсом для углубления интеграции Беларуси и России послужило принятие декрета Высшего государственного совета, который утвердил основные направления работы до 2023 года и 28 союзных программ, отметил депутат. "Главная задача - построить объединенные рынки, выстроить единую политику в различных сферах, выработать унифицированные либо гармонизированные правила в зависимости от союзной программы. Важно, что утвержденные 28 союзных программ значительно упростят межрегиональное взаимодействие России и Беларуси", - резюмировал Павел Попко.

По материалам belta.by.