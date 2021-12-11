Департамент охраны — за профилактку COVID-19

В ходе проведенных бесед, медицинские работники затронули общую информацию по коронавирусу, объяснили личному составу, что: «Любая вакцина создает иммунологическую память, то есть при введении вакцины формируется группа Т- и В-лимфоцитов (клетки «памяти»), которые в течение определенного времени хранят информацию об этой инфекции. Плюс к этому В -лимфоциты вырабатывают защитные антитела, поэтому при попадании патогена – самого коронавируса – в организм человека, клетки выдают более мощную иммунологическую реакцию, ведь имеются уже готовые защитные антитела, а значит, заболевание либо не развивается вообще, либо развивается в легкой форме.

Довели и информацию, что вакцинацию проводят все поликлиники и амбулатории города и области, организуются пункты вакцинации стационарного и мобильного типа, в том числе в отдаленных регионах. Также развернуты многочисленные мобильные пункты вакцинации в торговых центрах, местах отдыха людей.

Также, как и для любого вакцинного препарата, для прививок от коронавируса существует ряд противопоказаний. Прежде всего, нельзя прививать людей, у которых имеются аллергические реакции или индивидуальная непереносимость компонентов вакцины. Вакцинация также запрещена: при наличии анафилактических реакций на компоненты вакцин; при острых инфекционных заболеваниях (до полного выздоровления); при обострении хронических патологий (до наступления ремиссии); до 18 лет. Вторую дозу прививки не вводят, если была сильная реакция на первый компонент. Для каждого типа вакцин есть дополнительные противопоказания, которые нужно учитывать, особенно при вакцинации особых групп населения – беременных, пациентов с онкологией, тяжелыми соматическими, обменными патологиями, иммунодефицитами.

Также затронута тема и ревакцинации от коронавируса. Для коронавирусной инфекции эксперты рекомендуют делать повторную вакцинацию спустя шесть месяцев с момента введения первой прививки. Это необходимо для укрепления иммунитета и стимуляции синтеза антител. Ревакцинацию рекомендуют всем людям, ранее прошедшим полный курс вакцинации любыми препаратами.