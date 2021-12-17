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Департамент охраны подарил праздник детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

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Департамент охраны подарил праздник детям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

В канун Нового года сотрудники аппарата департамента вместе с представительницами Белорусского союза женщин приехали в Осиповичскую государственную специализированную общеобразовательную школу-интернат, чтобы вместе с воспитанниками окунуться в атмосферу праздника и побывать на ежегодном новогоднем утреннике, поддержав государственную инициативу – благотворительную акцию «Наши дети».

Эта встреча оказалась совершенно особенной! Много лет детки и преподаватели школы, каждый год удивляют музыкальными концертами. Именно поэтому в Департаменте охраны родилась идея создать праздник собственными силами, где героями новогоднего представления стали действующие сотрудники службы охраны.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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