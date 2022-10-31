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Профилактика

Департамент охраны МВД: все школы и детсады оборудованы системами тревожной сигнализации

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Департамент охраны МВД: все школы и детсады оборудованы системами тревожной сигнализации

В Беларуси все школьные и дошкольные учреждения оборудованы системами тревожной сигнализации, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник Департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев.

"Мы установили дополнительные системы контроля в учреждениях образования совместно с Министерством образования, камеры систем видеонаблюдения. Мы установили дополнительно турникеты, позволяющие осуществлять пропускной режим, выставили на все учреждения наших сотрудников или работников. У каждого сотрудника Департамента охраны есть ручная система тревожной сигнализации. При ее нажатии прибытие наряда составляет до двух минут. Мы используем новейшие технологии в передаче данных", - сказал Александр Шепелев.

По его словам, наряд получает сигнал тревоги в транспортное средство - автоматизированное рабочее место. "Туда же он получает фотографию объекта и его конфигурацию. Поэтому наряд, прибывая к объекту, уже точно знает его расположение, входы/выходы, а также внутреннее расположение объекта", - отметил начальник департамента.

"Под нашей физической охраной находятся 772 учреждения образования. А все учреждения - школьные, дошкольные - оборудованы ручными системами тревожной сигнализации", - дополнил Александр Шепелев.

Накануне Департамент охраны МВД отметил 70-летие со дня образования.

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