Департамент охраны берет под контроль учреждения образования

С нынешнего учебного года меры безопасности в учреждениях образования будут усилены. Ситуацию берет под контроль Департамент охраны МВД. Подробнее об этом рассказал его руководитель полковник милиции Александр Шепелев.

— Александр Святославович, почему возникла необходимость более плотного присутствия Департамента охраны в учреждениях образования?

— Все наслышаны об инцидентах в их стенах, которые случались в других странах и привели к гибели детей. Чтобы избежать подобного в нашей республике, Правительство приняло решение о комплексном обеспечении охраны общественного порядка в детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Очевидно, что квалификация дежуривших на входе работников, как правило людей преклонного возраста, уже не отвечает современным требованиям. Поэтому Министерство внутренних дел и Департамент охраны предложили учреждениям образования минимальный комплекс мер безопасности для работников и учащихся.

Предварительную работу провели в прошлом году, когда в каждом учебном заведении установили кнопки тревожной сигнализации. Сторожевой состав и контролеры КПП прошли соответствующие проверки, получив доступ к осуществлению охранной деятельности на таких объектах.

— Комплексный подход подразумевает большой объем подготовительных мероприятий. Что было сделано в первую очередь?

— Для начала камеры-макеты заменили настоящими. Причем договорились о том, чтобы цифровые записи хранились минимум месяц. Для этого в школах появятся собственные серверы. В дополнение на территории учебных заведений будут установлены видеоустройства, входящие в систему мониторинга общественной безопасности. За их работу отвечает РУП «Белтелеком», а Департамент охраны сможет получить доступ к датчикам после соответствующего согласования. В каких местах размещать приборы — решать администрации учреждения образования. Как правило, ими оборудуют вход в здание, крыльцо и калитку на прилегающей территории.

— Будь то школа или университет, в определенное время потоки учащихся существенно увеличиваются. Как в таких случаях будет решаться вопрос пропуска в учебное заведение?

— Так как вход и выход все же должен быть один, предложили установить турникеты, которые можно связать в одно целое с интеллектуальной системой. Сегодня существуют различные виды контроля: ученик отмечается карточкой, сканирует отпечаток пальца либо проходит идентификацию лица. Действенным способом учета станет и автоматическая фиксация данных в электронном журнале.

— Но ведь согласно требованиям пожарной безопасности в школах есть до десяти запасных выходов…

— Действительно. Причем по нормам положено, что эти двери должны открываться изнутри без ключа. Понятно, возле каждого входа сторожа не поставишь, поэтому предложили несколько вариантов.

Первый — обычные замки заменить электрическими, которые в чрезвычайных ситуациях или при необходимости откроются автоматически. Второй — установить средства систем охраны, а контрольный прибор разместить на посту. Сторож сразу будет видеть, что какая-то из дверей открылась. При этом ему достаточно лишь нажать кнопку тревожной сигнализации, и ближайший наряд группы задержания оперативно прибудет на место. К примеру, подобный алгоритм действий внедрен в Кричеве, Могилеве, деревне Копище Минского района. Некоторые школы под такой охраной находятся уже два года. Родители и педагоги высоко оценили нашу работу. Слова благодарности услышали и от Министра образования Игоря Карпенко.

— Пожалуй, при подобной схеме нагрузка на группы задержания возрастет — дети по привычке попытаются проходить не через центральный вход. Как это отразится на работе подразделений?

— Мы к этому готовы, и проблем с реагированием не будет! Кроме того, проконсультируем преподавателей. Во всех учреждениях образования наши сотрудники посетят классные часы, собрания, где еще раз разъяснят требования безопасности. А уже родители дополнительно расскажут своим малышам о том, что нужно пользоваться только одним входом-выходом.

— Получается, что ключевой фигурой в обеспечении охраны общественного порядка будет человек на входе…

— Сегодня в школах трудятся вахтеры и сторожа, которые прошли соответствующее обучение. При этом замена на наших работников необязательна, но в плановом порядке — в приоритете. Обеспечим контроль за специалистами посредством систем видеонаблюдения -изображение с камер выведем на экран оперативно-дежурных служб подразделений охраны.

В Минске все средние учреждения образования, а их 301, перейдут под контроль департамента с 1 сентября. В облцентрах работа еще продолжается.

— Этот процесс закономерно повлечет увеличение количества штатных единиц. Проблем с кадрами не будет?

— Мы предвидели ситуацию, поэтому в мае начали подбор и обучение личного состава, сделали дополнительную заявку на пошив формы. Кандидатов в десять раз больше, чем требуется. Все будущие коллеги уже прошли производственное обучение (а это 96 учебных часов) и сейчас практикуются на объектах, где им предстоит работать.

Наши посты будут действовать лишь во время учебного процесса — заступать и сниматься за час до и после окончания занятий. В другой период охрану обеспечат сторожа учреждения образования.

К слову, по желанию руководства школы охрану общественного порядка будет осуществлять сотрудник милиции. В 18 учреждениях образования такая практика уже внедрена.

Это в большей степени касается новых объектов, где число учеников превышает 1500. Мы готовы выполнить требования заказчика, но, повторюсь, департамент навязывать свои услуги не имеет права.

— Замена школьных вахтеров сторожевым составом Департамента охраны потребует дополнительных финансовых затрат?

— Нет. Это не принесет сверхрасходов. Высвобождаемые материальные ресурсы учреждения образования передадут Департаменту охраны. В свою очередь наши подразделения сами будут производить все выплаты, содержать своих работников, обеспечивать их форменной одеждой. Но если на посту находится сотрудник милиции, это по понятным причинам обойдется немного дороже, чем в случае с гражданским работником: использование спецсредств, вооружения, более длительная подготовка… Поэтому и предлагаем на первоначальном этапе услуги сторожевого состава.

— Какие особенности существуют в детских садах, малых сельских школах, колледжах и высших учебных заведениях?

— Во всех детсадах есть ограждения, тревожные кнопки. Прошлый год показал эффективность существующей системы — в вечернее и ночное время пресекали попытки употребления на их территории спиртного.

Что касается малочисленных школ, установка турникетов там нецелесообразна из-за небольшого количества учащихся. Вполне достаточно кнопки тревожной сигнализации. К колледжам, лицеям и гимназиям предъявляются такие же требования, как и к средним учебным заведениям.

Обеспечивать охрану общественного порядка на территории учебных городков вузов станет как минимум один наш сотрудник. Вместе с работниками службы безопасности он будет осуществлять контроль на пропускном пункте и при досмотре посетителей.

Кстати, есть вузы, которые полностью находятся под нашей охраной. Один из них — Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, расположенный в Могилеве. Знаю, что и в других учреждениях высшей школы просчитывают такую возможность.

по материалам ohrana.gov.by