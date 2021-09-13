Департамент госинспекции труда проведет телефонные линии о зарплатах в конвертах 13-18 сентября
БЕЛТА 63 0
Департамент государственной инспекции труда проведет горячие телефонные линии по вопросам выплаты заработной платы в конвертах с 13 по 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Жители страны, в том числе анонимно, могут проинформировать о выплате зарплаты в конвертах, а также о выполнении работ без оформления трудовых и гражданско-правовых отношений.
Звонки будут приниматься с 08.00 до 13.00 по телефону (8017) 306-41-23.
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